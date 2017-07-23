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23. 07. 2017

Манафорта в США обвинят в отмывании денег - СМИ

Американские следователи проверяют обвинения в отмывании денег в отношении экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы подтолкнуть к сотрудничеству со следствием по делу о возможной сговора между представителями штаба Трампа и руководством России, пишет Reuters, ссылаясь на знакомых со следствием источники.

Команда следователей проверяет имущество Манафорта в Нью-Йорке, в частности недвижимость, которую он приобрел между 2006 и 2013 годами. Также проверяют его связи с украинскими политиками.
 
Манафорт свое время консультировал Партию регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, его фамилия 22 раза фигурирует в так называемой "черной бухгалтерии" ПР за пять лет.
 
В рукописных бухгалтерских книгах упоминались 12,7 миллиона долларов выплат для Манафорта за услуги, которые он оказывал в 2007-2012 годах.
 
Следователи работают под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Он возглавляет расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Ранее Мюллер руководил ФБР.
 
При этом пресс-секретарь Манафорта Джейсон Мелони заявил Reuters, что его шеф не сотрудничает со следствием.
Манафорт - один из ключевых фигурантов "российского дела" в США.
 
Кроме того, что он руководил избирательным штабом Трампа, Манафорт участвовал в тайной встрече в июня 2016 году вместе с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и юристом Натальей Весельницькою из Москвы.
 
На следующей неделе Манафорт, Трамп-младший и Кушнер будут свидетельствовать перед сенатом США в рамках расследования "российского дела".

Источник: korrespondent.net
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