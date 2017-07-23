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23. 07. 2017

В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

В Англии за прошедшие два года из школ исключили рекордное количество учеников за употребление наркотических веществ - 9250 человек. Об это сообщает Би-би-си, ссылаясь на статистику министерства образования.

В целом больше всего исключений было зафиксировано в Йоркшире и Хамбере. В этом регионе школы по разным причинам выносили решение о временном отстранении от учебы более 50 тысяч раз.

Увеличение количества детей, употребляющих наркотики, специалисты связывают с тем, что в их обществе это часто считается "социальной нормой".

Cмотрите фотогалерею: В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

Источник: korrespondent.net
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Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

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