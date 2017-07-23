Американский лмдер Дональд Трамп напомнил о праве президента на помилование после ряда утечек разведывательной информации в СМИ. Об этом политик написал в Twitter. "Хотя все и согласны, что президент США обладает правом на помилование, зачем думать об этом, когда единственным большим преступлением являются утечки против нас. Фальшивые новости", - написал президент США. Как отмечает Reuters, твит Трампа о помиловании увеличил вероятность того, что он воспользуется этим правом, если расследование о связях его администрации с Россией пойдет не по тому пути, по которому он хочет.

Агентство считает, что такой комментарий президента последовал в ответ на материал Washington Post о том, что юристы команды Трампа ранее изучили полномочия президента в случае необходимости помилования его помощников, членов семьи и его самого.

Накануне Трамп назвал другую статью WP, в которой говорилось о содержании разговоров российского посла в США Сергея Кисляка и американского генпрокурора Джеффа Сешнса, "утечкой разведывательной информации".

Кроме того, президент США обвинил газету New York Times в попытках сорвать операцию, целью которой являлось убийство главы террористической организации "Исламское государство" Абу Али аль-Багдади.

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