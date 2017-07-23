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23. 07. 2017

Берлин: Жесткий курс Эрдогана - вопрос самоуважения ФРГ

Верховенство закона и демократия в Турции находятся под угрозой исчезновения, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.

"Эрдоган (президент Турции - ред.) пытается не только перекроить страну под себя, но и преследует немногих оставшихся критиков и оппозиционеров... Отправляет их в тюрьмы и затыкает им рты", - отмечает Штаймайер.

По его словам, Эрдоган несет полную ответственность за ухудшение отношений Турции и Европы, а также за спад в турецкой экономике, к которому, считает президент ФРГ, приведет политика Эрдогана.

Изменение политики Германии в отношении Турции является в этих условиях совершенно правильным, отметил Штайнмайер.

"Мы не можем принять то, что происходит в Турции. Это вопрос самоуважения Германии", - сказал Штайнмайер.

Ранее 20 июля об изменении внешней политики Берлина в отношении Турции объявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, решение было принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем.

Источник: korrespondent.net
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