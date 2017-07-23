В РФ заочно арестовали прокурора и следователя по делу Януковича

Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадим Приймачок, которые являются участниками стороны обвинения по делу Виктора Януковича, говорится на сайте суда.

С соответствующим ходатайствами обратился Следственный комитет РФ.

Кравченко и Приймачок в России обвиняются по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Военный прокурор Руслан Кравченко является руководителем группы прокуроров по делу о госизмене бывшего президент Виктора Януковича.

12 июля Оболонский суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела, в рамках которого Янукович обвиняется в государственной измене. Следующее заседание начнется 3 августа

Источник: korrespondent.net