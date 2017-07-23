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23. 07. 2017

У Трампа объяснили ситуацию с правом президента помиловать самого себя

Юрист из команды американского президента Дональда Трампа заявил, что они не обсуждают вопрос о помиловании фигурантов "российского дела", передает AP.

"Мы не рассматриваем этот вопрос, потому что это не является предметом обсуждений", - заявил адвокат Джей Секулоу.

Тема права президента на помилование осужденных стала центром скандала, который в последние дни разгорелся в американских СМИ.

21 июля газета Washington Post опубливала статью, в которой говорилось, что Трамп дал команду своим помощникам, проработать вопрос, может ли он как президент помиловать своих помощников, членов семьи и даже самого себя, если расследование о связях с Россией завершится обвинением.

На следующий день Трамп написал в Twitter, что действительным преступлением, которое произошло в эти дни, была утечка данных разведки. 

"В то время как все согласны, что у президента США есть полное право помиловать людей, почему об этом вспоминают сейчас, когда единственное установленное на данный момент преступление - это утечки информации, от которых мы страдаем? Фейковые новости", - написал он.

Ранее президент США обвинил газету New York Times в попытках сорвать операцию, целью которой являлось убийство главы террористической организации "Исламское государство" Абу Али аль-Багдади. 

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Источник: korrespondent.net
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