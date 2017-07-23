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23. 07. 2017

У ИГ в Мосуле были материалы для "грязной бомбы" - СМИ

Боевики "Исламского государства" во время захвата иракского города Мосул получили доступ к радиоактивному компоненту кобальт-60, необходимому для создания так называемой грязной бомбы*, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, радиоактивный кобальт-60 хранился на территории мосульского Медицинского университета, где его использовали для лечения онкобольных. Медицинский университет находился на территории, контролируемой боевиками, с 2014 года.

Издание отмечает, что западные спецслужбы провели расчеты мощности бомбы, которую террористы могли изготовить с помощью этих запасов кобальта-60, а также оценили степень потенциального ущерба.

Детали расчетов были засекречены на тот случай, если боевики ИГ не понимали, что оказалось у них в руках, однако иракские военные были проинформированы властями США о потенциальной угрозе.

Напомним, Ирак заявил об освобождении Мосула 9 июля этого года. Битва за город велась с 17 октября 2016 года. Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. 

"Грязная бомба" - взрывное устройство, изготовленное как из обычных взрывчатых веществ, так и из радиоактивных материалов. При срабатывании бомбы радиоактивные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.

 

Источник: korrespondent.net
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