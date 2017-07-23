Умер первый легальный советский миллионер

В России умер бизнесмен Артем Тарасов, который был одним из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов. Ему было 67 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев. В 2016 году Тарасов выступил кандидатом в депутаты Госдумы от этой партии.

"Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница", - написал Яковлев в Facebook.

При этом причину смерти он не уточнил.

Тарасов - один из первых советских кооператоров, его предприятие было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году.

Тарасов объявил себя первым легальным миллионером в СССР - по данным СМИ, из прибыли кооператива в 1989 году ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3 процентов.

На днях в России также умер блогер Антон Носик.

Источник: korrespondent.net