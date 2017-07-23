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23. 07. 2017

Спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и американский посол в Украине Мари Йованович начали визит на Донбасс с посещения штаба оперативно-тактической группировки Донецк, сообщает пресс-центр АТО.

"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - отмечается в сообщении.

По словам Волкера, он приехал в зону проведения АТО, чтобы ознакомиться с деталями конфликта на востоке Украины.

"Это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина - цветущее государство. Наше главное задание - восстановить целосность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война", - сказал дипломат.

Волкер отметил, что после визита в Украину планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с другими союзниками.

Источник: korrespondent.net
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