Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2017, воскресенье, 16:51
+23°C
Завтра +24°C
+23°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
23. 07. 2017

БПП обещает поддержать все представления прокуратуры против депутатов

 
Фракция БПП будет поддерживать любые представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко в эфире телеканала "112 Украина".
 
Он отметил, что, несмотря на фамилии народных депутатов, фракция БПП будет поддерживать все представление Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.
 
По словам Кононенко, необходимо чтобы в ближайшие годы в украинских судах сформировалась единая практика по размеру залога по тем или иным вопросам.
 
"Сейчас решения судов относительно размеров залога вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тысяч, а другому – 50 миллионов. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьями, практика должна быть одинакова", - сказал он.
 
 
Однако, ранее фракция БПП не была единодушной при голосовании за снятие неприкосновенности с народных депутатов.
 
Так, 11 июля, Верховная Рада не дала разрешения на привлечение к ответственности нардепа от Народного Фронта Евгения Дейдея и нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.
 
Относительно нардепа из "Воли народа" Олеся Довгого, нардепа от БПП Борислава Розенблатта и НФ Максима Полякова Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, но не разрешила проводить задержание и арест.
 
13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
 
По данным СМИ, на осень Генпрокуратура готовит еще около 40 представлений против депутатов.
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.