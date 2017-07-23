В Москве митингуют за свободу в интернете

16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

"Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с интернетом. Запретительные законы, постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, мы увидим полный хаос в интернете, когда обычные пользователи интернета будут получать уголовные дела, а интернет-ресурсы будут блокироваться", - отметил один из организаторов акции в Москве, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков.

Напомним, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с "несвободным интернетом".