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23. 07. 2017

В Москве митингуют за свободу в интернете

 
В центре Москвы сотни человек вышли на марш "За свободный интернет", сообщает "Радио Свобода".
 
Главные требования устроителей акции – отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.
 
 
Акция согласована с мэрией столицы. Заявку в мэрию подавали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода". 
 
16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.
 
"Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с интернетом. Запретительные законы, постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, мы увидим полный хаос в интернете, когда обычные пользователи интернета будут получать уголовные дела, а интернет-ресурсы будут блокироваться", - отметил один из организаторов акции в Москве, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков.
 
 
Напомним, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.
 
Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с "несвободным интернетом".
 
 

Источник: korrespondent.net
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