В Украине приватизируют все государственные цирки и киностудию Довженко

Министерство экономического развития и торговли Украины анонсировало приватизацию всех связанных с цирковой деятельностью государственных предприятий.

Приватизированы будут Национальный цирк Украины и еще 6 украинских цирковых учреждений:

ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова", ГП "Днепропетровский государственный цирк", ГП "Одесский государственный цирк", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Криворожский государственный цирк", ГП "Львовский государственный цирк".

Также в список на приватизацию попали ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и ГП "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров".

Кроме цирковой отрасли планируется "распродажа" объектов киноиндустрии: "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".

Напомним, что во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей.

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Источник: korrespondent.net