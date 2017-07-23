ГРУшника Ерофеева убили за то, что "наговорил лишнего" в Украине - Агеев

Капитан ГРУ Российской Федерации Евгений Ерофеев, который в 2015 году был взят украинскими военными в плен на Донбассе, однако затем освобожден по обмену, в дальнейшем был убит на территории РФ, потому что "наговорил лишнего", заявил в интервью "Новой газете" военнослужащий бригады спецназначения ГРУ Виктор Агеев, задержанный 26 июня 2017 года в Луганской области.

"А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - заявил Агеев в разговоре с корреспондентом газеты.

По словами Агеева, он знает это "точно": "Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего".

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в июне 2016 года заявлял, что в Киеве во время суда готовилась попытка похищения и дальнейшего уничтожения российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

В начале августа 2016 года убили Юрия Грабовского, адвоката, защищавшего российского ГРУшника Александрова.

Сержанта Александрова и капитана Ерофеева, Украина обменяла в конце мая 2016 года на Надежду Савченко.

В Украину приехала мать Агеева Светлана. Виктор Агеев рассказал, что очень надеется на то, что российские власти подключатся к его делу и начнут его "вытаскивать", он очень надеется, что будет запущена процедура обмена пленными.

Российские СМИ сообщали о том, что Евгений Ерофеев убит в Тольятти двумя выстрелами на пороге своей квартиры. Но официально эта информация подтверждена не была.

Источник: korrespondent.net