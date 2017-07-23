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23. 07. 2017

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

 
Блогера и политолога Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке, видео инцидента опубликовано в Facebook.
 
 
Так, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.
 
В свою очередь, ведущий сделал Романенко замечание и вновь попросил выступать на украинском. Блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском". Сказал он это, как раз на украинском зыке.
 
 
"Тогда я попрошу вас отложить микрофон и покинуть студию", - сказал Дроздов, после чего Романенко покинул эфир. При этом Дроздов и Романенко пожали друг друга на прощание руки.
 
Напомним, что в Одессе девушку, которая разговаривала на украинском языке, водитель маршрутки №117 пытался выгнать из салона автобуса. Пострадавшая пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения неадекватного водителя.
 
 

Источник: korrespondent.net
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