Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

Блогера и политолога Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке, видео инцидента опубликовано в Facebook.

Так, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.

В свою очередь, ведущий сделал Романенко замечание и вновь попросил выступать на украинском. Блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском". Сказал он это, как раз на украинском зыке.

"Тогда я попрошу вас отложить микрофон и покинуть студию", - сказал Дроздов, после чего Романенко покинул эфир. При этом Дроздов и Романенко пожали друг друга на прощание руки.

Напомним, что в Одессе девушку, которая разговаривала на украинском языке, водитель маршрутки №117 пытался выгнать из салона автобуса. Пострадавшая пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения неадекватного водителя.

Источник: korrespondent.net