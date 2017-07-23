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23. 07. 2017

Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ

 
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня рейсом в 15.20 улетел на отдых в Хорватию, вместе со своим кумом Юрием Сухиным, сообщил изданию "Страна.юа" источник в руководстве Радикальной партии.
 
 
Сухин и Ляшко пробудут на берегу Адриатического моря до 30 июля. Сначала, как сообщает источник, они будут жить в одном из пятизвездочных отелей, а затем отправятся в небольшое путешествие на яхте.
 
15 июля, в эфире телеканала "Украина", Ляшко заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается и если поедет за рубеж, то только, чтобы представлять Украину.
 
В апреле, по данным СМИ, Ляшко вместе с Сухиным был в Израиле, на майские праздники - в Австрии, а в июне - в Париже.
 
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Источник: korrespondent.net
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