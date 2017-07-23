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23. 07. 2017

New York Times опубликовала совместный портрет Трампа и Путина

Газета The New York Times в разделе "Мнения" опубликовала редакционную статью "Что Трамп и Путин сказали друг другу?". 

Материал проиллюстрирован креативным портретом президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Два политика как бы перетекают друг в друга.

В статье анализируются итоги встречи глав двух государств на саммите G20 в Гамбурге. 

"Белый дом продолжает настаивать, что не объявленная предварительно дискуссия между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи G20 в Германии, не является чем-то особенным. Фактически, история показывает, что американские президенты редко встречаются с другими лидерами, особенно противниками, один на один без тщательной подготовки, тем более на встрече тет-а-тет. Уникальная близость г-на Трампа к г-ну Путину, конечно, является дополнительной причиной для беспокойства", - пишет газета.

Авторы также утверждают, что Трамп начал беседу без своего переводчика или кого-то из советников по национальной безопасности. Только переводчик Путина был на встрече, что дает россиянам возможность утверждать, что Трамп на что-то согласился или сказал что-то, чего на самом деле не говорил.

Ранее журнал Time совместил на обложке Белый дом с собором Василия Блаженного.

 

Источник: korrespondent.net
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