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23. 07. 2017

Генштаб: Россия стянула к границе три дивизии

 
Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий, заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.
 
"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для дислокации на постоянной основе у восточных границ Украины", - отметил Муженко.
Размещение российских войск на границе с Украиной
 
По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектования свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.
 
Напомним, что в результате обстрелов, которые сепаратисты вели по населенному пункту Зайцево Донецкой области 23 июля, полностью сгорели три дома.
 

Источник: korrespondent.net
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