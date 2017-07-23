Пятилетней британке, оштрафованной за продажу лимонада, предлагают работу

Пятилетняя британка, которую полиция оштрафовала за продажу лимонада на улице, получила десятки предложений поторговать на различных мероприятиях, сообщает BBC.

Инцидент произошел в восточном Лондоне. Отец девочки - профессор бизнес-школы Андре Спайсер - разрешил дочери поставить столик и продавать напитки неподалеку от фестиваля Lovebox.

К ним подошли четверо полицейских и оштрафовали отца и дочь за торговлю без лицензии. Местный совет потом извинился и отменил штраф.

Андре Спайсер сообщил, что его дочь с тех пор получила много предложений продавать лимонад от различных фестивалей и ярмарок. "Мы потрясены хорошей реакцией людей со всего мира", - написала семья в Twitter.

"Совершенно серьезно - не хотела бы ваша дочь продавать лимонад на Боро-маркет (один из старейших продуктовых ярмарков Лондона, - ред.)? Мы были бы рады организовать это для нее", - написал отцу девочки Twitter-аккаунт Боро-маркет.

Напомним, девочке сначала выписали штраф на 150 фунтов.

Источник: korrespondent.net