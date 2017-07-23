Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2017, воскресенье, 22:53
+25°C
Завтра +24°C
+25°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
23. 07. 2017

Пятилетней британке, оштрафованной за продажу лимонада, предлагают работу

 
Пятилетняя британка, которую полиция оштрафовала за продажу лимонада на улице, получила десятки предложений поторговать на различных мероприятиях, сообщает BBC.
 
Инцидент произошел в восточном Лондоне. Отец девочки - профессор бизнес-школы Андре Спайсер - разрешил дочери поставить столик и продавать напитки неподалеку от фестиваля Lovebox.
 
К ним подошли четверо полицейских и оштрафовали отца и дочь за торговлю без лицензии. Местный совет потом извинился и отменил штраф.
 
Андре Спайсер сообщил, что его дочь с тех пор получила много предложений продавать лимонад от различных фестивалей и ярмарок. "Мы потрясены хорошей реакцией людей со всего мира", - написала семья в Twitter.
 
"Совершенно серьезно - не хотела бы ваша дочь продавать лимонад на Боро-маркет (один из старейших продуктовых ярмарков Лондона, - ред.)? Мы были бы рады организовать это для нее", - написал отцу девочки Twitter-аккаунт Боро-маркет.
 
Напомним, девочке сначала выписали штраф на 150 фунтов. 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.