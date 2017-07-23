Белый дом: Трамп за новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в программе This Week с Джорджем Стефанопулосом, передает издание ABC News.

"Администрация поддерживает существующую жесткую позицию в отношении России, в частности, введение этих санкций", - сказала Сандерс.

Она также отметила, что исходный текст законопроекта был плохо прописан. Однако после его доработки с Палатой представителей и Сенатом администрация поддерживает данный законопроект. О характере изменений в законопроекте не сообщается.

В то же время Сандерс не ответила на вопрос, подпишет ли Трамп закон о новых санкциях против России. Однако, как пишет издание NY Daily News, комментарии Сандерс свидетельствуют о том, что Трамп одобрит законопроект.

Напомним, во вторник, 25 июля запланированы голосования в Конгрессе США по законопроекту о новых ограничительных мерах Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.

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Источник: korrespondent.net