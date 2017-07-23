В Иордании напали на посольство Израиля

В столице Иордании Аммане было совершено нападение на посольство Израиля, передает ВВС.

Отмечается, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации.

Местные СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщают об одном убитом человеке, предположительно иорданце, и одном раненом израильтянине.

Агентство Ammon со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства в результате чего завязалась перестрелка на его территории.

Власти Израиля пока также никак не комментируют эти сообщения, но, насколько известно, уже приступили к эвакуации сотрудников посольства.

Напомним, в пятницу, 21 июля, тысячи иорданцев выразили протест в Аммане против установки Израилем металлоискателей на Храмовой горе, священном как для мусульман, так и для евреев месте в Восточном Иерусалиме.

Как сообщал Корреспондент.net , обострение конфликта между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросло в насилие, в результате которого погибли шесть человек. Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированы с травмами в результате столкновений с военными. А на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в их дом в одном из еврейских поселений. Палестина прекращает контакты с Израилем

Источник: korrespondent.net