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23. 07. 2017

В Иордании напали на посольство Израиля

 
В столице Иордании Аммане было совершено нападение на посольство Израиля, передает ВВС.
 
Отмечается, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации. 
 
Местные СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщают об одном убитом человеке, предположительно иорданце, и одном раненом израильтянине.
 
Агентство Ammon со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства в результате чего завязалась перестрелка на его территории.
 
Власти Израиля пока также никак не комментируют эти сообщения, но, насколько известно, уже приступили к эвакуации сотрудников посольства.
 
Напомним, в пятницу, 21 июля, тысячи иорданцев выразили протест в Аммане против установки Израилем металлоискателей на Храмовой горе, священном как для мусульман, так и для евреев месте в Восточном Иерусалиме.
 
Как сообщал Корреспондент.net, обострение конфликта между Израилем и Палестиной из-за новых мер безопасности на Храмовой горе переросло в насилие, в результате которого погибли шесть человек.
 
Три палестинца были убиты и несколько десятков госпитализированы с травмами в результате столкновений с военными. А на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в их дом в одном из еврейских поселений.
 
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Источник: korrespondent.net
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