Националисты в Тбилиси атаковали шествие Европейских демократов

В Тбилиси около 200 членов националистической организации Марш грузин забросали яйцами и пластиковыми бутылками с водой шествие сторонников Европейских демократов под девизом "Нет фашизму в Грузии!", передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, одной из участниц шествия разбили голову брошенным предметом. Многочисленным отрядам полицейских удалось предотвратить дальнейшие столкновения, больше инцидентов не было.

Участники обеих акций в разных местах проспекта провели митинги, на которых обвинили друг друга в пропаганде идей фашизма.

Один из лидеров Марша грузин Сандро Брегадзе заявил, что их обвиняет в фашизме "бывшая правая рука Саакашвили, бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия, у которого руки по локоть в крови".

В свою очередь Бокерия на митинге Европейских демократов заявил, что "мы должны были показать им сегодня, что нас гораздо больше, и мы не позволим отнять у нас европейский выбор".

Напомним, 14 июля в Тбилиси состоялся Марш грузин с требованием к правительству ужесточить миграционную политику и немедленно депортировать из Грузии иностранцев-нелегалов.

Источник: korrespondent.net