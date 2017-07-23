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23. 07. 2017

Националисты в Тбилиси атаковали шествие Европейских демократов

 
В Тбилиси около 200 членов националистической организации Марш грузин забросали яйцами и пластиковыми бутылками с водой шествие сторонников Европейских демократов под девизом "Нет фашизму в Грузии!", передает Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, одной из участниц шествия разбили голову брошенным предметом. Многочисленным отрядам полицейских удалось предотвратить дальнейшие столкновения, больше инцидентов не было.
 
Участники обеих акций в разных местах проспекта провели митинги, на которых обвинили друг друга в пропаганде идей фашизма.
 
Один из лидеров Марша грузин Сандро Брегадзе заявил, что их обвиняет в фашизме "бывшая правая рука Саакашвили, бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия, у которого руки по локоть в крови".
 
В свою очередь Бокерия на митинге Европейских демократов заявил, что "мы должны были показать им сегодня, что нас гораздо больше, и мы не позволим отнять у нас европейский выбор".
 
Напомним, 14 июля в Тбилиси состоялся Марш грузин с требованием к правительству ужесточить миграционную политику и немедленно депортировать из Грузии иностранцев-нелегалов.

Источник: korrespondent.net
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