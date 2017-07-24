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24. 07. 2017

Британия одобрила продажу оружия Саудовской Аравии

 
Правительство Великобритании одобрило продажу оружия Саудовской Аравии на сумму 283 миллиона фунтов, несмотря на ошибочные удары Эр-Рияда в Йемене в октябре 2016 года, пишет The Guardian, ссылаясь на информацию организации Кампания против торговли оружием.
 
Напомним, в результате воздушного налета по Сане погибли не менее 140 человек, главным образом гражданские лица, более пятисот получили ранения и увечья. Эта атака стала одним из самых кровопролитных инцидентов за два года идущей в стране войны. Власти Саудовской Аравии в частном порядке признали, что один из самолетов в составе возглавляемой Эр-Риядом коалиции нанес удар по участникам похоронной церемонии в столице Йемена Сане 8 октября.
 
После удара британские власти собирались отменить продажу Саудовской Аравии вооружений, однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок оружия в страну.
 
Отмечается, что в последующие шесть месяцев правительство Великобритании разрешило экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на 283 миллиона фунтов, в том числе компонентов для боевых самолетов на 263 миллиона фунтов, а также бомб и ракет стоимостью 4 миллиона фунтов.
 
Ранее Кампания против торговли оружие требовала запретить поставки оружия для Саудовской Аравии, однако в начале июля высокий суд Лондона отклонил ее требование, признав законными поставки вооружений в Эр-Рияд.
 
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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой  правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.

Источник: korrespondent.net
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