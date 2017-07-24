Штайнмайер: Многое в политике Трампа раздражает

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал политику американского лидера Дональда Трампа по Евросоюзу, пишет DW.

"В истории германо-американских отношений еще никогда не было столько неопределенности, как в данный момент", − отметил Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF.

Он добавил, что его "смущают" некоторые аспекты современных трансатлантических отношений, но США − это не только нынешняя президентская администрация.

"Не вся Америка забыла о значении трансатлантических отношений и потому я предполагаю, что и внутри американской политики произойдут коррективы того, что мы видим сейчас", − заявил Штайнмайер.

Одновременно он подчеркнул важность отношений с Вашингтоном для ФРГ.

"Без американцев не было бы немецкой демократии. Экономическое развитие было бы невозможно без "плана Маршалла", − напомнил немецкий президент.

"Учитывая это, я не советую нам выбрасывать все за борт, хотя я признаю, что много чего меня раздражает", − подытожил Штайнмаер.

Напомним, ранее Штайнмайер заявил, что избрание Трампа президентом США положило конец миропорядку прошлого века.

Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США

Источник: korrespondent.net