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24. 07. 2017

Штайнмайер: Многое в политике Трампа раздражает

 
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал политику американского лидера Дональда Трампа по Евросоюзу, пишет DW.
 
"В истории германо-американских отношений еще никогда не было столько неопределенности, как в данный момент", − отметил Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF.
 
Он добавил, что его "смущают" некоторые аспекты современных трансатлантических отношений, но США − это не только нынешняя президентская администрация. 
 
"Не вся Америка забыла о значении трансатлантических отношений и потому я предполагаю, что и внутри американской политики произойдут коррективы того, что мы видим сейчас", − заявил Штайнмайер.
 
Одновременно он подчеркнул важность отношений с Вашингтоном для ФРГ.
 
"Без американцев не было бы немецкой демократии. Экономическое развитие было бы невозможно без "плана Маршалла", − напомнил немецкий президент.
 
"Учитывая это, я не советую нам выбрасывать все за борт, хотя я признаю, что много чего меня раздражает", − подытожил Штайнмаер.
 
Напомним, ранее Штайнмайер заявил, что избрание Трампа президентом США положило конец миропорядку прошлого века.
 
Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США

Источник: korrespondent.net
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