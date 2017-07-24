В Сирии при взрыве машины погибли десятки людей

В городе Идлиб на северо-западе Сирии взорвалась машина с боеприпасами в результате чего погибли около 50 человек, включая боевиков, сообщает телеканал Аl Mayadeen.

Отмечается, что машина принадлежала террористической группировке Джебхат ан-Нусра.

По сообщениям арабских СМИ, город Идлиб после недавних ожесточенных боев с Ахрар аш-Шам полностью перешел под контроль Джебхат ан-Нусры.

Ахрар аш-Шам считается одной из крупнейших по численности группировок боевиков в Сирии, которая базируется в провинции Идлиб.

В Сирии смертник подорвался у мечети

Напомним, в начале июля террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в Дамаске. Погибли более 20 человек, не менее десяти были ранены.

Источник: korrespondent.net