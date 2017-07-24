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24. 07. 2017

В Сирии при взрыве машины погибли десятки людей

 
В городе Идлиб на северо-западе Сирии взорвалась машина с боеприпасами в результате чего погибли около 50 человек, включая боевиков, сообщает телеканал Аl Mayadeen.
 
Отмечается, что машина принадлежала террористической группировке Джебхат ан-Нусра.
 
По сообщениям арабских СМИ, город Идлиб после недавних ожесточенных боев с Ахрар аш-Шам полностью перешел под контроль Джебхат ан-Нусры.
 
Ахрар аш-Шам считается одной из крупнейших по численности группировок боевиков в Сирии, которая базируется в провинции Идлиб.
 
 
В Сирии смертник подорвался у мечети
 
Напомним, в начале июля террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в Дамаске. Погибли более 20 человек, не менее десяти были ранены.

Источник: korrespondent.net
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