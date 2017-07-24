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24. 07. 2017

В США нашли восемь тел в грузовике на парковке

 
В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, на стоянке супермаркета Walmart в автомобиле обнаружили тела восьми человек, в том числе двоих детей, передает ВВС.
 
Отмечается, что всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания. Позже девятый человек умер в местной больнице.
 
В полиции Сан-Антонио рассказали, что один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию. 
 
Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили тела восьми человек, пояснил начальник полиции Уильям Макманус. 
 
По словам представителя пожарных служб Чарльза Худа, в машине не работал кондиционер, не было воды, в то время как температура воздуха доходила до 37 градусов. Медики диагностировали у госпитализированных тепловой удар и обезвоживание.
 
На данный момент известно, что водитель автомобиля задержан полицией − его имя не называется.
 
Парковка, на которой обнаружили грузовик, находится примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.
 
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Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета. 

Источник: korrespondent.net
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