В США нашли восемь тел в грузовике на парковке

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, на стоянке супермаркета Walmart в автомобиле обнаружили тела восьми человек, в том числе двоих детей, передает ВВС.

Отмечается, что всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания. Позже девятый человек умер в местной больнице.

В полиции Сан-Антонио рассказали, что один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили тела восьми человек, пояснил начальник полиции Уильям Макманус.

По словам представителя пожарных служб Чарльза Худа, в машине не работал кондиционер, не было воды, в то время как температура воздуха доходила до 37 градусов. Медики диагностировали у госпитализированных тепловой удар и обезвоживание.

На данный момент известно, что водитель автомобиля задержан полицией − его имя не называется.

Парковка, на которой обнаружили грузовик, находится примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.

В Пакистане раскрыта сеть по продаже младенцев

Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета.

Источник: korrespondent.net