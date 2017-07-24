В СМИ назвали причину смерти первого легального советского миллионера

Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов умер от пневмонии, сообщает Российская газета со ссылкой на источники.

По информации издания, предприниматель пытался побороть недуг самостоятельно. Друг Тарасова, который должен был принести ему лекарство, нашел его мертвым.

Ранее о смерти бизнесмена сообщила партия Яблоко, в которой он состоял с 2016 года. Тарасову было 67 лет. О дате и месте похорон первого советского миллионера родственники должны сообщить в понедельник, 24 июля.

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Источник: korrespondent.net