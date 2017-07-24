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24. 07. 2017

СМИ: ЕС готовит ответ на санкции США против России

 
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, пишет Financial Times.
 
Подготовленный к заседанию ЕК на среду, 26 июля, документ, попавший в распоряжение газеты, предлагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США Дональда Трампа заверение, что санкции не затронут интересы Евросоюза, или возможность признания недействительными на территории ЕС американских санкций, нарушающих европейские интересы.
 
Издание отмечает, что Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в Конгрессе США.
 
Также в документе указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза.
 
Напомним, в Конгрессе США согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана, голосование по которому состоится в Палате представителей 25 июля. 
 
Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Источник: korrespondent.net
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