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24. 07. 2017

Танк Израиля атаковал пост боевиков в Газе

 
Израильский танк атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел, передает РИА Новости.
 
Отмечается, что обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на Храмовую гору в Иерусалиме − третью по значимости святыню ислама.
 
"Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора… В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа", − сказано в сообщении армейской пресс-службы Израиля.
 
Палестинская ракета не причинила ущерба, упав на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел рано утром 23 июля и остался без ответа со стороны израильских войск.
 
Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года.
 
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Как сообщал Корреспондент.net, самолеты израильских ВВС в ночь на вторник, 27 июня, нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет по территории Израиля.

Источник: korrespondent.net
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