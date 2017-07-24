На Шри-Ланке спасли двух слонов, унесенных в море

ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.

Отмечается, что животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.

В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.

Стадо слонов поприветствовало спасенного слоненка

Ранее сообщалось, что слониха бросилась на помощь своему смотрителю, который сделал, вид что тонет.

Источник: korrespondent.net