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24. 07. 2017

На Шри-Ланке спасли двух слонов, унесенных в море

 
ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.
 
Отмечается, что животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.
 
В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.
 
 
Стадо слонов поприветствовало спасенного слоненка
 
Ранее сообщалось, что слониха бросилась на помощь своему смотрителю, который сделал, вид что тонет. 
 

Источник: korrespondent.net
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