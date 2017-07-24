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24. 07. 2017

Союзники Аль-Каиды взяли под контроль Идлиб

 
Вооруженная группировка Хаят Тахрир аш-Шам, которую связывают с Аль-Каидой, 23 июля взяла под контроль город Идлиб, передает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
 
Перед этим город оставили бойцы исламистской группировки Ахрар аш-Шам.
 
Отмечается, что боевики Хаят Тахрир аш-Шам взяли под контроль административные здания Идлиба и блокпосты на въезде в город, пишет информагентство dpa.
 
По его данным, бойцы Ахрара аш-Шам покинули Идлиб по договоренности с членами Хаят Тахрир аш-Шам.
 
Ранее сообщалось, что в Идлибе взорвалась машина с боеприпасами в результате чего погибли около 50 человек.
 
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Источник: korrespondent.net
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