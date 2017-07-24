СМИ: В США подозревают Россию в подкупе экологов

Республиканцы в палате представителей и по крайней мере один член администрации президента США Дональда Трампа призвали американского министра финансов Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти, пишет Politico.

В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер попросили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании "зеленых" против технологии добычи сланцевой нефти методом гидроразрыва пласта (фрекинг).

Отмечается, что теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев.

Издание напоминает, что именно эта технология позволила США догнать Россию в добыче газа. А слухи о том, что Москва якобы финансирует кампании "зеленых", ходят уже не первый год.

Предположения Смита остались без комментариев министерств энергетики и финансов и были опровергнуты "зелеными".

В США "распечатывают" нефтяные скважины

Ранее сообщалось, что добыча сланцевого газа путем фрекинга с использованием закачки диоксида углерода вместо воды в целевой пласт может способствовать снижению темпов роста глобального потепления.

Источник: korrespondent.net