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24. 07. 2017

Талибы захватили новые районы в Афганистане

 
Радикальное исламистское движение Талибан установило контроль над двумя районами в двух провинциях Афганистана, передает DW.
 
Отмечается, что в провинции исламисты утром 23 июля завоевали центральную часть района Тайвара. Контроль за Тайварой позволит им свободно двигаться на запад и север Афганистана.
 
Бои за район проходили с 20 июля, рассказал член совета провинции Мохаммед Мадава. По его информации, не менее 70 человек погибли в результате боевых действий и еще около 30 получили ранения.
 
Большинство погибших и раненых − члены местной полиции, вооруженной группировки, которое финансируют афганское правительство и международные доноры. О количестве жертв среди талибов не сообщается.
 
В провинции Фариаби, на северо-западе страны, исламисты вечером 22 июля напали на район Когистан и до утра 23 июля получили над ним контроль, сообщил пресс-секретарь провинции Джавед Бедар.
 
Ранее сообщалось, что боевики Талибана совершили серию нападений на контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана. В результате атаки погибли не менее 20 полицейских.

Источник: korrespondent.net
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