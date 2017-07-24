Талибы захватили новые районы в Афганистане

Радикальное исламистское движение Талибан установило контроль над двумя районами в двух провинциях Афганистана, передает DW.

Отмечается, что в провинции исламисты утром 23 июля завоевали центральную часть района Тайвара. Контроль за Тайварой позволит им свободно двигаться на запад и север Афганистана.

Бои за район проходили с 20 июля, рассказал член совета провинции Мохаммед Мадава. По его информации, не менее 70 человек погибли в результате боевых действий и еще около 30 получили ранения.

Большинство погибших и раненых − члены местной полиции, вооруженной группировки, которое финансируют афганское правительство и международные доноры. О количестве жертв среди талибов не сообщается.

В провинции Фариаби, на северо-западе страны, исламисты вечером 22 июля напали на район Когистан и до утра 23 июля получили над ним контроль, сообщил пресс-секретарь провинции Джавед Бедар.

Ранее сообщалось, что боевики Талибана совершили серию нападений на контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана. В результате атаки погибли не менее 20 полицейских.

Источник: korrespondent.net