В Луцке случился крупный пожар в гостинице

В гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке произошел крупный пожар, передают Волынские новости.

Отмечается, что 24 июля примерно в 2.10 прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.

По информации издания, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Далее огонь распостранился на крышу здания.

На месте работали пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи. Всех присутствующих в отеле людей вывели из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших от угарного газа.

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог, ведется следствие.

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Источник: korrespondent.net