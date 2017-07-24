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24. 07. 2017

В Луцке случился крупный пожар в гостинице

 
В гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке произошел крупный пожар, передают Волынские новости.
 
Отмечается, что 24 июля примерно в 2.10 прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.
 
По информации издания, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Далее огонь распостранился на крышу здания.
 
 
 
На месте работали пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи. Всех присутствующих в отеле людей вывели из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших от угарного газа.
 
По предварительным данным, полицейские подозревают поджог, ведется следствие.
 
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Ранее сообщалось, что в центре Львова горел жилой дом.

Источник: korrespondent.net
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