Итоги 23.07: Угроза на границе и золото нацистов

В Генштабе заявили, что Россия стянула к границе три дивизии Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

В Иордании напали на посольство Израиля

В столице Иордании Аммане было совершено нападение на посольство Израиля. Местные СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщают об одном убитом человеке, предположительно иорданце, и одном раненом израильтянине.

Власти пока не предоставляют никакой информации.

Трамп поддержал новые санкции США против России

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России.

"Администрация поддерживает существующую жесткую позицию в отношении России, в частности, введение этих санкций", – отметила Сандерс.

У берегов Исландии нашли четыре тонны золота нацистов

У берегов Исландии на затопленном в 1939 году немецком грузовом корабле SS Minden британские подводники обнаружили четыре тонны золота нацистов.

Сообщается, что золото нацисты могли взять из банков стран Южной Америки. По предварительным оценкам его стоимость составляет до 100 миллионов долларов.

Спецпредставитель США посетил Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и американский посол в Украине Мари Йованович посетили Донбасс. По словам Волкера, он приехал в зону проведения АТО, чтобы ознакомиться с деталями конфликта на востоке Украины.

Представитель США заявил, что конфликт на Донбассе – это кризис, требующий неотложного внимания, который необходимо завершить как можно быстрее.

"Это не замороженный кофликт, это – горячая война", – подчеркнул Волкер.

Умер первый легальный советский миллионер

В России умер бизнесмен Артем Тарасов, который был одним из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов. Ему было 67 лет.

По данным СМИ, причиной смерти Тарасова стала пневмония, которую он пытался побороть самостоятельно.

В Украину прибыло судно с африканским углем

Судно с южноафриканским углем прибыло в морской торговый порт Южный в Одесской области. Отмечается, что 75 тысяч тонн антрацита, принадлежащего энергетической компании ДТЭК, планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Посол России в США завершил свою миссию

Посол России в США Сергей Кисляк, чье имя упоминается в расследованиях связей американского президента Дональда Трампа с Москвой, вышел в отставку. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар

Источник: korrespondent.net