На учениях НАТО в Румынии пострадали 12 американцев

Американские военные получили травмы во время парашютной высадке в ходе учений НАТО Swift Response 17-1, которые проходят в Румынии, сообщает местное агентство Mediafax.

На базе Кымпия Турзий 12 американцев получили различные травмы, в основном растяжения, и были доставили в военный госпиталь Клуж-Напока.

"Одиннадцать военнослужащих выписаны в воскресенье. Госпитализирован лишь один человек с ушибом позвоночника, но перелома нет. Пока ему нужно находиться в больнице. Но, возможно, уже в понедельник или во вторник его выпишут", - сказала омандующая медучреждением Дойна Балтару.

Представитель американского командования Брент Уильямс заявил агентству Agerpres, что подобные учения представляют определенный риск, отметим, что из 500 военных пострадали только 12, что можно считать удовлетворительным результатом.

Он подчеркнул, что Пентагон достаточно серьезно рассматривает каждое происшествие даже самое незначительное.

20 июня сообщалось, что в Литве Hummer военных НАТО врезался в автомобиль, в котором находились четыре студентки.

Учения Swift Response 17-1 являются частью многонациональных учений Saber Guardian 2017. В целом, в этих учениях принимают участие 20 тысяч военнослужащих государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса.

Они стартовали в пятницу 21 июля в 23.00. В задачи операции входила парашютная высадка 500 военных на базе Луна возле Кымпия Турзий, где затем прошла отработка других упражнений.

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Источник: korrespondent.net