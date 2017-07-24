При взрыве в Кабуле погибли 24 человека

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в котором погибли 24 человека. Об этом сообщает Tolo News, ссылаясь на данные МВД страны.

Еще более 40 человек пострадали. При этом полиция говорит о возможности увеличении числа жертв.

Взрыв произошел утром в понедельник, 24 июля. Его устроил смертник в автомобиле. Tolo News отмечает, что взрыв произошел недалеко от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Район взрыва оцепили. Полиция пока не назвала предварительную цель атаки.

12 июля сообщалось, что в провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана атаковали пассажирский автобус, высадили из него семерых гражданских и расстреляли их.

Источник: korrespondent.net