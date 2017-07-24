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24. 07. 2017

Обстрел Зайцево: штаб показал горевшие дома

В Донецкой области жилые кварталы поселка Зайцево попали под обстрел, в результате чего три дома полностью сгорели, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает, что обстрел в районе поселка Зайцево состоялся 23 июля около 11.15.

"В результате обстрела боевиками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на три жилых дома по улицам Мересьева, Лескова и Вернадского", - отмечается в сообщении.

22 июля в ОБСЕ сообщили, что численность жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилась на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Источник: korrespondent.net
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