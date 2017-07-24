Талибан взял ответственность за взрыв в Кабуле

Ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали не менее 24 человек, взяли на себя боевики движения Талибан. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на местные СМИ.
По данным министерства внутренних дел страны, в результате нападения более 40 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.
Теракт совершил смертник, целью которого, предположительно, был микроавтобус, в котором ехали представители министерства шахт и горной промышленности Афганистана.
Источник: korrespondent.net