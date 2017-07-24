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24. 07. 2017

Талибан взял ответственность за взрыв в Кабуле

Ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали не менее 24 человек, взяли на себя боевики движения Талибан. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на местные СМИ.

По данным министерства внутренних дел страны, в результате нападения более 40 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.

Теракт совершил смертник, целью которого, предположительно, был микроавтобус, в котором ехали представители министерства шахт и горной промышленности Афганистана.

12 июля сообщалось, что в провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана атаковали пассажирский автобус, высадили из него семерых гражданских и расстреляли их.

Источник: korrespondent.net
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