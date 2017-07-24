Times: Репутацию Оксфорда подорвал украинский бизнесмен

Британская газета Times посвящает свой первополосный материал успешно действующему уже много лет бизнесу по торговле липовыми премиями, имиджево связанными с Оксфордским университетом, которым занимается украинский бизнесмен.

"Репутация Оксфордского университета была подорвана украинским бизнесменом, который продает липовые награды и звания за миллионы фунтов стерлингов", - отмечает газета.

Компания Европейская Бизнес Ассамблея, по данным газеты, в рекламе ассоциирует себя с Оксфордом, чтобы лучше продавать самоизобретенные призы, такие как "Международная премия имени Сократа" или "Крест Королевы Виктории", стоимость которых достигает почти 10 тысяч фунтов стерлингов.

Бывшие сотрудники компании, принадлежащей украинскому бизнесмену Антону Саввову с офисами в Оксфорде и в Харькове, рассказали, что они должны были находить в развивающихся странах с помощью массовых почтовых рассылок и телефонных звонков платежеспособных бизнесменов и научных деятелей.

Затем им сообщалось, что они номинированы на одну из пяти наград Ассамблеи. Тем, кто выражал заинтересованность, предлагалось заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть административные издержки компании и оплатить пятилетнюю лицензию на использование брэндинга наград для промоушена и маркетинга.

Бизнес появился в 2000 году и за прошедшее время вручил тысячи "наград", что, по мнению издания, принесло его владельца миллионы фунтов стерлингов.

По мнению Times, Ассамблея эксплуатировала репутацию Оксфордского университета, используя в рекламе фотографии его колледжей и утверждая, что участники их мероприятий получат доступ на эксклюзивные лекции в Оксфорде.

Вручение наград также проходило с размахом, в том числе в мэрии Оксфорда, Лондонском институте директоров и других престижных площадках в разных странах Европы.

Источник: korrespondent.net