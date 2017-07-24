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24. 07. 2017

В Украину прибыли корабли НАТО

В одесский порт прибыли  корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины в Facebook.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim", – говорится в сообщении.

Корабли альянса будут в Украине до 27 июля. Отметим, что за это время представители НАТО встретятся с командующим ВМС ВС Украины и украинскими моряками.

Кроме того, военные корабли смогут посетить жители Одессы и гости города. Вход на них будет открыт 25 июля, с 14:00 до 17:00.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Украине завершились военные учения Си Бриз-2017, которые длились две недели. В активной фазе учений принимали участие более 30 боевых кораблей из США, Украины, Грузии, Румынии и Турции.

Напомним, США должны были передать украинскому флоту патрульные катера Islands после учений Си Бриз-2017.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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