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24. 07. 2017

В столичных аэропортах задержаны террорист и убийца из базы Интерпола

В пункте пропуска Борисполь в понедельник, 24 июля, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола за совершение непредумышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

Указано, что гражданин Турции 1973 года рождения пытался вылететь рейсом Киев-Стамбул, однако не смог, поскольку состоялось срабатывания базы данных Интерпола.

А днем ранее в столичном аэропорту Киев пограничники арестовали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол за совершение террористических действий. В Украину иностранец 1965 года рождения прибыл рейсом Кельн-Киев.

"По обоим случаям проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении ГПС.

С начала года сотрудники Госпогранслужбы по базе данных Интерпола задержали 1330 человек, находившихся в международном розыске.

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Источник: korrespondent.net
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Украина
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