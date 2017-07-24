Президент Польши наложил вето на закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законы о Верховном суде и государственном совета судопроизводства, передает Польское радио.

Дуда подчеркнул, что изменения в судебной системе Польше нужны, но он против идеи усиления власти генерального прокурора над Верховным судом. Он также призвал успокоить общественные настроения.

Дуда отметил, что он провел многочисленные консультации с юристами и политиками, а также выразил сожаление в связи с тем фактом, что ему не представили законопроект о Верховном суде перед голосованием в парламенте.

Президент отметил, что в польской законодательной традиции никогда не было решений, согласно которым генеральный прокурор может вмешиваться в работу Верховного суда.

Дуда отметил, что он сторонник реформы судоустройства, но «разумной реформы». Глава государства сообщил также, что в рамках президентской законодательной инициативы, он подготовит собственные проекты законов о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства. По словам Анджея Дуды, законопроекты будут готовы в течение двух месяцев.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе польский Сенат одобрил закон о реорганизации Верховного суда, которая фактически ставит его под контроль правительства и парламента.

Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

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Источник: korrespondent.net