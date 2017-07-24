За выходные в Украине утонули 25 человек

З за минувшие выходные 22-23 июля 2017 года на водоемах Украины утонули 25 человек. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 526 человек, из которых 56 детей. При этом спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 24 июля.

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Источник: korrespondent.net