Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 12:32
+22°C
Завтра +27°C
+22°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
24. 07. 2017

За выходные в Украине утонули 25 человек

З за минувшие выходные 22-23 июля 2017 года на водоемах Украины утонули 25 человек. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 526 человек, из которых 56 детей. При этом спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 24 июля.

Власти просят киевлян воздержаться от купания на пляжах

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.