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24. 07. 2017

Тысячи граждан Грузии не вернулись из ЕС после введения безвиза

С 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 55 тысяч граждан Грузии, из которых в законные сроки в страну не вернулись 3 тысячи человек. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили, передает Грузия Online.

Как отметил Хуцишвили, те лица, которые еще не вернулись в Грузию, министерством идентифицированы. По его словам, на данном этапе нельзя прямо сказать, что все эти 3 тысячи человек нарушили 90-дневный безвизовый режим, потому что часть из них могла отправиться в те страны, с которыми Грузия также имеет безвизовый режим.

"Возможно, кто-то из них отправился в Украину, Беларусь или Турцию. Однозначно нельзя сказать, что они нарушили 90-дневный безвизовый режим, но мы ввели этих людей в потенциальную риск-группу и ведем мониторинг, из каких регионов они уехали, какие у них связи, что их потенциально может интересовать и т.д. В основном, больших рисков пока не было, потому что большая масса возвращается обратно. Из тех стран, куда приезжают граждане Грузии, пока сигналов нет", – сказал Хуцишвили.

Как сообщал Корреспондент.net, 28 марта 2017 года начал действовать безвизовый режим между Грузией и ЕС. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.

Источник: korrespondent.net
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