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24. 07. 2017

В Египте открыли крупнейшую военную базу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу. Об этом говорится на странице египетской армии в Facebook.

Новый объект находится в северо-западной мухафазе Матрух на побережье Средиземного моря, близ города Эль-Хамам. База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Наджиба. Она должна обеспечить безопасность западных границ страны.

Военные получили несколько тысяч строений, как оставшихся от старого военного городка, так и вновь построенных. В том числе казармы, жилье для офицеров, спортивные объекты, парки хранения техники, полигоны и ряд других сооружений.

Отмечается, что поблизости от базы находится морской порт и нефтяные месторождения. В зону ответственности расквартированных на северо-западе Египта частей входит и населенный пункт Эд-Дабба, где будет построена первая в стране АЭС.

Одновременно еще одна база была открыта в районе города Сиди Баррани близ границы с Ливией. Новые военные объекты должны обеспечить охрану границ от проникновения террористов, контрабанды оружия, наркотиков и остановить поток нелегальных мигрантов.

Источник: korrespondent.net
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