Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 13:59
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
24. 07. 2017

ЕС планирует расширить санкции из-за Siemens - СМИ

Евросоюз обсудит расширение санкций против России по предложению Германии, чей концерн оказался в центре скандала с поставками турбин в аннексированный Крым. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Речь может идти о включении в список трех-четырех граждан и юридических лиц.

Источники агентства указали, что речь может идти о чиновниках Минэнерго РФ и о компании, которая переправила турбины в Крым.

Напомним, что переправкой оборудования на полуострова занималась "дочка" Ростеха - компания Технопромэкспорт, а их установкой компания Интеравтоматика.

Помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании Интеравтоматика, в которой немецкой компании принадлежит около 46 процентов. 

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Компания обвинила Россию в несоблюдении условий договора и подала иск в Арбитражный суд Москвы. Кремль настаивает, что в Крым прибыло "российское оборудование, собранное из российских комплектующих".

20 июля совет директоров компании Силовые машины, которая замешана в скандале с поставкой турбин Siemens в Крым, решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Романа Филиппова.

Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.