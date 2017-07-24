ЕС планирует расширить санкции из-за Siemens - СМИ

Евросоюз обсудит расширение санкций против России по предложению Германии, чей концерн оказался в центре скандала с поставками турбин в аннексированный Крым. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Речь может идти о включении в список трех-четырех граждан и юридических лиц.

Источники агентства указали, что речь может идти о чиновниках Минэнерго РФ и о компании, которая переправила турбины в Крым.

Напомним, что переправкой оборудования на полуострова занималась "дочка" Ростеха - компания Технопромэкспорт, а их установкой компания Интеравтоматика.

Помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании Интеравтоматика, в которой немецкой компании принадлежит около 46 процентов.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Компания обвинила Россию в несоблюдении условий договора и подала иск в Арбитражный суд Москвы. Кремль настаивает, что в Крым прибыло "российское оборудование, собранное из российских комплектующих".

20 июля совет директоров компании Силовые машины, которая замешана в скандале с поставкой турбин Siemens в Крым, решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Романа Филиппова.

Siemens сыграла удивление. СМИ о турбинах в Крыму

Источник: korrespondent.net