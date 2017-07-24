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24. 07. 2017

За нардепа Розенблата внесли залог – СМИ

За народного депутата Борислава Розенблата внесли залог в размере семи миллионов гривен. Об этом в понедельник, 24 июля, в комментарии Украинской правде заявил сам нардеп.

"Это сделала моя семья", - сказал он, отвечая на вопрос, кто внес за него залог.

Розенблат также сообщил, что выполнил все требования суда в отношении него, кроме одного - не сдал загранпаспорт.

"Это не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает "макулатуру", которую дает на подпись судьи. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указана другая личность? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этой", - написал он в Facebook.

По словам депутата, причиной попадания в дело другого лица стала описка.

"Прокуратура, узнав об этом обстоятельстве, в ручном режиме быстро побежала исправлять описки... Но хочу заметить, что исправить возможно кому или букву в слове, но отнюдь не отдельный процессуальный долг. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельного пресечения, а это большая процедура", - отметил он.

По мнению Розенблата, этот факт станет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".

Также, по словам нардепа, он подал в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуру жалобу на действия прокурора Владимира Кривенко.

Напомним, 18 июля Соломенский райсуд Киева выбрал для депутата Розенблатта меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен.

21 июля на Розенблата надели электронный браслет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Источник: korrespondent.net
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