Порошенко подписал закон о штрафах за парковку на местах инвалидов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает штраф от 1020 до 1700 гривен за остановку или стоянку автомобилей на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки. Автомобили, занимающие места для инвалидов, разрешено эвакуировать.

Кроме того, закон вводит ответственность за отсутствие мест для парковки инвалидов. Так, если у здания нет отмеченных мест для парковки людей с инвалидностью, ответственным за это чиновникам и юридическим лицам грозит штраф от 1020 до 1700 грн.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Закон №2109-VIII"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью" Верховная Рада Украины приняла 22 июня текущего года.

Источник: korrespondent.net