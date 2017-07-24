Запрет георгиевской ленты: за месяц наказаны четверо

За изготовление и использование георгиевской ленты в Украине за более чем месяц действия закона о ее запрете четыре человека понесли административное наказание. Об этом со ссылкой на Национальную полицию сообщает агентство Украинские новости.

"По состоянию на 18 июля были составлены и направлены в суд 2 админпротокола в Винницкой области, 1 - в Днепропетровской области и 1 - в Запорожской области. К административной ответственности были привлечены 4 лица, в частности, одного в Винницкой области суд приговорил к общественным работам на 30 суток", - говорится в сообщении издания со ссылкой на ответ Нацполиции на запрос редакции.

Напомним, закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Закон о запрете георгиевских лент вступил в силу 15 июня текущего года. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Также положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года, в экспозициях музеев, на оригиналах боевых знамен; на надмогильных сооружениях.

Напомним, ранее суд в Днепре запретил Союз советских офицеров.

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Источник: korrespondent.net