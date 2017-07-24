В Прикарпатье при посадке перевернулся самолет

Частный самолет Cessna 182P совершил аварийную посадку и перевернулся на пастбище в селе Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области, пострадал пилот и два пассажира.

Как сообщает региональное управление Нацполиции, инцидент произошел днем 22 июля.

На место происшествия правоохранители выяснили, что на борту кроме пилота находились еще четверо пассажиров, жителей местных сел. Самолет совершил аварийную посадку из-за технических неисправностей. Во время посадки передняя стойка шасси съехала в канаву, из-за чего самолет перевернулся.

"В результате аварии пассажир, житель с.Пядики, с телесными повреждениями в виде закрытой травмы живота и пилот – с ушибами грудной клетки и раны губы – госпитализированы в Коломыйскую ЦРБ, еще один пассажир получил перелом костей носа, после оказания медицинской помощи его отпустили", – говорится в сообщении.

В полиции указали, что разрешительных документов на управление самолетом пилот не предоставил.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь издание Галицкий корреспондент сообщает, что самолет Cessna 182P нанял парень, чтобы признаться в любви девушке.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае нынешнего года на Черниговщине одноместный самолет Cessna-172 упал в частный двор в селе Певцы. Пилот погиб. При падении самолет повредил частный дом.

Источник: korrespondent.net